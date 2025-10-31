برمجة جديدة لأوقات هذه القطارات..#خبر_عاجل

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أنه سيتم اعتماد برمجة جديدة لأوقات قطارات خط تونس-القباعة ابتداء من يوم السبت 1 نوفمبر 2025، نظرا للأشغال الجارية على مستوى محطة باردو.

والبرمجة على البرابط التالي: https://shorturl.at/l9SFI

كما ستجرى على خط تونس-بنزرت في نفس الإطار التعديلات التالية:

– إلغاء القطار المتجه من محطة تونس نحو محطة بنزرت على الساعة 16 و45 دق.

– برمجة القطار المتجه من محطة تونس نحو محطة بنزرت على الساعة 18 و05 دق بصفة يومية.

– تغيير موعد انطلاق القطار المتجه من محطة بنزرت نحو محطة تونس أيام الآحاد والعطل الرسمية ليكون على الساعة 07 و15دق عوضا عن الساعة 07 و30 دق.

بالنسبة لخط تونس-بوقطفة وابتداء من نفس التاريخ فإن آخر سفرة في الاتجاهين تكون على النحو الآتي:

– من محطة تونس في اتجاه محطة بوقطفة على الساعة 9 ليلا.

– من محطة بوقطفة في اتجاه محطة تونس على الساعة 9 ليلا و20 دق.