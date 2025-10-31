برمجة جديدة لأوقات هذه القطارات..#خبر_عاجل

رزنامة التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بشربان

2025/10/31 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أنه سيتم اعتماد برمجة جديدة لأوقات قطارات خط تونس-القباعة ابتداء من يوم السبت 1 نوفمبر 2025، نظرا للأشغال الجارية على مستوى محطة باردو.
والبرمجة على البرابط التالي: https://shorturl.at/l9SFI
كما ستجرى على خط تونس-بنزرت في نفس الإطار التعديلات التالية:
– إلغاء القطار المتجه من محطة تونس نحو محطة بنزرت على الساعة 16 و45 دق.
– برمجة القطار المتجه من محطة تونس نحو محطة بنزرت على الساعة 18 و05 دق بصفة يومية.
– تغيير موعد انطلاق القطار المتجه من محطة بنزرت نحو محطة تونس أيام الآحاد والعطل الرسمية ليكون على الساعة 07 و15دق عوضا عن الساعة 07 و30 دق.
بالنسبة لخط تونس-بوقطفة وابتداء من نفس التاريخ فإن آخر سفرة في الاتجاهين تكون على النحو الآتي:
– من محطة تونس في اتجاه محطة بوقطفة على الساعة 9 ليلا.
– من محطة بوقطفة في اتجاه محطة تونس على الساعة 9 ليلا و20 دق.

