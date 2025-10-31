عاجل/ بالأرقام: “تونيسار” تسجل تراجعا في عدد المسافرين

تراجع عدد المسافرين على متن الخطوط التونسية، بنسبة 5،1 بالمائة، إلى غاية 30 سبتمبر 2025، ليبلغ 1878706 مسافر.

ويعزى هذا التراجع إلى اضطرابات في برنامج الصيانة، التّي أثّرت على عدد الطائرات المتاحة للإستغلال، وذلك وفق مؤشرات نشاط الشركة لثلاثة أشهر، تولت نشرها بورصة تونس.

كما يظهر تحليل نشاط الناقلة الوطنية، إلى غاية 30 سبتمبر 2025، زيادة في معدل الإمتلاء بـ 2،6 نقطة، خلال الثلاثي الثالث من 2025، ليصل إلى 76،4 بالمائة، مقابل 73،8 بالمائة، خلال الفترة ذاتها من سنة 2024. كما زادت هذه النسبة ب3،2 نقطة لتبلغ 75،4 بالمائة منذ بداية السنة إلى موفى سبتمبر 2025، مقابل 72،2 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2024.

كما سجّلت نسبة التحميل فارق زيادة بنسبة نقطة واحدة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2025، ليبلغ 70،8 بالمائة، وبنقطتين ليصل إلى 66،2 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من 2025.

وتطوّرت عائدات النقل، إلى غاية 30 سبتمبر 2025، إلى 1283،085 مليون دينار، مقارنة بـ1270،767 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2024.

وتوزّعت هذه العائدات إلى 1232،83 مليون دينار للنشاط المنتظم والإضافي، و22،014 مليون دينار للنشاط غير المنتظم ورحلات الحج، و28،89 مليون دينار لنشاط الشحن والبريد.

وتراجعت حصة الخطوط التونسية في السوق إلى 20،4 بالمائة، إلى موفى سبتمبر 2025، مقابل 22،5 بالمائة موفى سبتمبر 2024.

أما على مستوى الأعباء، فتظهر المؤشرات، التّي وقع الإفصاح عنها، من قبل الخطوط التونسية، تراجعا في نفقات الوقود، بنسبة 22،6 بالمائة، خلال الثلاثي الثالث من سنة 2025، تبعا لتراجع حجم الإستهلاك، بنسبة 7،1 بالمائة، وسعر البرميل، بنسبة 13،4 بالمائة، وسعر الصرف، بنسبة 5،4 بالمائة. الاتجاه ذاته استمر إلى غاية 30 سبتمبر 2025.

كما سجّلت الخطوط التونسيّة تراجعا في عدد الموظفين، بنسبة 11،4 بالمائة، نتيجة الإحالات على التقاعد، وتقلّص الأقساط المخصصة للإيجار المالي، بنسبة 25 بالمائة، بعد تغطية خطي قرض.

ويتكوّن أسطول الخطوط التونسية المسجل ضمن ترخيص الاستغلال الجوّي (AOC) من 19 طائرة.

وبالمقارنة مع الثلاثي الثالث من سنة 2024، أصبحت طائرتان من طراز A320 ملكا للشركة بعد سداد القروض المتعلّقة بها بالكامل