رسالة من السيسي قبيل ساعات من افتتاح متحف مصر الكبير.. #خبر_عاجل

أعرب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن ترحيبه بالضيوف الحاضرين لافتتاح المتحف المصري الكبير الذي يضم بين جنباته كنوز الحضارة المصرية العريقة.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “من أرض مصر الطيبة مهد الحضارة الإنسانية، اٌرحب بضيوفنا من قادة العالم ورموزه الكبار، لنشهد سوياً افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يضم بين جنباته كنوز الحضارة المصرية العريقة، ويجمع بين عبقرية المصري القديم وإبداع المصري المعاصر، ويضيف إلى عالم الثقافة والفنون معلما جديدا، يلتف حوله كل مهتم بالحضارة والمعرفة، ويفخر به كل مؤمن بوحدة الإنسانية وقيم السلام والمحبة والتعاون بين الشعوب”.

واختتم التدوينة بالقول: “أتمنى لكل الضيوف الاستمتاع بوقتهم في مصر بين رحاب الماضى والحاضر”.