عاجل/ النظر في مشروع ميزانية رئاسة الحكومة 2026.. وهذه قيمتها

من بينها تونس: مصر تفتتح متحفها الكبير بحضور 79 وفدا رسميا

حراسة المآوي العشوائية: دعوة للنيابة بالتدخّل مع عقوبات سجنية ومالية..#خبر_عاجل

وزير الصحة يعلن عن جملة من الاجراءات لتطوير قطاع الإستشفاء بالمياه..#خبر_عاجل

رسالة من السيسي قبيل ساعات من افتتاح متحف مصر الكبير.. #خبر_عاجل

2025/11/01 أخبار عربية, أهم الأخبار, سياسة

أعرب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن ترحيبه بالضيوف الحاضرين لافتتاح المتحف المصري الكبير الذي يضم بين جنباته كنوز الحضارة المصرية العريقة.
وقال الرئيس السيسي في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “من أرض مصر الطيبة مهد الحضارة الإنسانية، اٌرحب بضيوفنا من قادة العالم ورموزه الكبار، لنشهد سوياً افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يضم بين جنباته كنوز الحضارة المصرية العريقة، ويجمع بين عبقرية المصري القديم وإبداع المصري المعاصر، ويضيف إلى عالم الثقافة والفنون معلما جديدا، يلتف حوله كل مهتم بالحضارة والمعرفة، ويفخر به كل مؤمن بوحدة الإنسانية وقيم السلام والمحبة والتعاون بين الشعوب”.
واختتم التدوينة بالقول: “أتمنى لكل الضيوف الاستمتاع بوقتهم في مصر بين رحاب الماضى والحاضر”.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn