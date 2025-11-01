عاجل/ إضراب البنوك: البنك المركزي يصدر هذه التعليمات

وجه البنك المركزي التونسي مذكرة إلى البنوك، دعا فيها إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الخدمات البنكية الأساسية خلال الإضراب القطاعي المزمع تنفيذه يومي 3 و 4 نوفمبر 2025.

وأكد محافظ البنك المركزي، فتحي زهير النوري في المذكرة أن الهدف هو تأمين حسن سير المعاملات المالية وحماية مصالح الحرفاء والمؤسسات خلال فترة الإضراب مع الحرص على مواصلة توفير الخدمات الحيوية التي تهم الأفراد والمؤسسات.

وشملت التعليمات الموجهة للبنوك جملة من الإجراءات من بينها تأمين عمليات الدفع الإلكتروني والسحب النقدي وتحويل الأموال، تزويد الفروع البنكية بالكميات اللازمة من الأوراق النقدية لتغطية الحاجيات خلال فترة الإضراب، ضمان خدمة نقل الأموال بالتنسيق مع الشركات المختصة، الإسراع في تنفيذ أوامر الدفع والمعاملات المالية قبل موعد الإضراب، الحفاظ على جاهزية قنوات التواصل مع البنك المركزي لتأمين التدخل عند الحاجة، تنزيل العمليات الضرورية في حسابات الحرفاء وشركات الصرافة المشتركة.

كما دعا البنك المركزي البنوك إلى التفاعل السريع مع أي عطب أو انقطاع في الخدمات وتوفير الحد الأدنى من المعاملات الضرورية لضمان استمرارية النشاط البنكي دون تعطيل، مشدّدًا على ضرورة التزام مصالح البنك المركزي وفروعه بتطبيق هذه الإجراءات مع استعدادها الدائم للتدخل عند الاقتضاء لتأمين حسن سير النظام المالي الوطني.

يُذكر أن الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أحمد الجزيري، أكد أمس الجمعة، أن “الجامعة متمسكة بالإضراب القطاعي المقرر تنفيذه يومي 3 و4 نوفمبر 2025 في القطاعين البنكي والتأمين، على خلفية مطالب مهنية، وذلك إلى حين الجلوس إلى طاولة الحوار والاستجابة لمطالب منظوريها”.