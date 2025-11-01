قتلى جراء تدافع داخل معبد هندوسي في الهند

لقي 10 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب العشرات في حادث تدافع داخل معبد في مدينة شريكولام بولاية أندرا براديش جنوب شرق الهند.

وأفادت صحيفة “هندوستان تايمز” بأن سبب التدافع يعود إلى الازدحام الشديد داخل المعبد، وفق ما ذكرته السلطات المحلية.

وأضافت أن الشرطة تدخلت فور وصولها إلى مكان الحادث وتمكنت من السيطرة على الموقف، فيما نقل جميع المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

كما أعرب رئيس الوزراء في الولاية تشاندرابابو نايدو عن “صدمته” من الحادث وقدم تعازيه لوفاة المصلين.

وقال نايدو في منشور على منصة إكس: “حادث التدافع في معبد فينكاتيسوارا في كاشيبوجا بمقاطعة شريكولام تسبب في صدمة. إن وفاة المصلين في هذا الحادث المأساوي مفجعة للغاية. أتقدم بأحر تعازيي لأسر المتوفين”.

وأمر نايدو المسؤولين بتقديم علاج سريع ومناسب للمصابين، كما طلب من المسؤولين المحليين والممثلين العامين زيارة موقع الحادث والإشراف على إجراءات الإغاثة.

المصدر: روسيا اليوم