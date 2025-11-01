عاجل/ فلاحون يحتجون رفضا لقرار تخفيض سعر التمور

درجات الحرارة المرتقبة إلى حدود جانفي المقبل

2025/11/01 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, تونس, مجتمع


نفذ، اليوم، السبت 1 نوفمبر 2025، عدد من فلاحي منطقة جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية وقفة احتجاجية أمام سوق بيع التمور بالمنطقة احتجاجا على قرار التخيفض في سعر شراء التمور من طرف الشركات المختصة، وفق ما افادت به اذاعة الديوان أف أم .
وكانت الشركات قد قرّرت التخيفض في سعر الكغ من 3500 مي إلى 3000 مي.
يذكر أن عدد من فلاحي منطقة جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية أوقفوا، الخميس الماضي، عملية جني التمور بمستغلاتهم الفلاحية أو المعروفة بعملية القطع وذلك في خطوة احتجاجية على قيام عدد من مجمعي التمور، بتخفيض ثمن قبول دقلة النور بهذه المحلات من 3500 مليم للكلغ الواحد من دقلة النور شمروخ صنف أول إلى 3000 مليم، علاوة على تخفيض الصنف الثاني من هذا النوع من 2500 مليم للكلغ الواحد الى 2000 مليم.

