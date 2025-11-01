وزير الخارجية يشارك في افتتاح متحف مصر الكبير

يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي سُيقام يوم 01 نوفمبر 2025 بالقاهرة، وذلك استجابة لدعوة من رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي.

وحسب اليبلاغ الصادر عن وزارة الخارجية، فإن حضور الوزير في هذا الحفل يترجم عمق الروابط الأخوية وعراقة العلاقات التونسية المصرية ومتانتها، كما يعكس حرص تونس على مشاركة مصر الشقيقة احتفاءها بهذا الإنجاز الثقافي العالمي المميز الذي يجسم عراقة الحضارة المصرية