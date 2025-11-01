تركيز مخبر لتحليل زيت الزيتون بهذه الجهة..#خبر_عاجل

أفاد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد، شكري عوجي، اليوم السبت، بأنّه تم تركيز مخبر لتحليل زيت الزيتون بمقر الديوان الجهوي للزيت بسيدي بوزيد لتأمين عمليات التحليل والتذوّق بهدف تقييم الزيت والتحسين في عملية العصر.

وأوضح العوجي، في تصريح لوكالة “وات”، أن تركيز هذا النوع من المخابر لأول مرة بولاية سيدي بوزيد سيجنب التجار عناء التنقل الى ولايات مجاورة للقيام بالتحاليل المطلوبة، مضيفا أنّه من المنتظر أن تصل طاقة الخزن بالجهة الى 20 ألف طن منها 1400 طن بالديوان الجهوي للزيت موجهة إلى صغار الفلاحين.

من جهة أخرى، دعا المصدر ذاته الفلاحين إلى عدم التسرّع في بيع الزيت، حيث يمكن أن يؤثر ذلك سلبا على السوق داخليا وخارجيا، وعلى تخزين الزيت في صورة عدم ملاءمة الأسعار، مشيرا إلى أنّ الدولة وفّرت تمويلات ووحدات لصغار الفلاحين لخزن الزيت.

يذكر أنّه تمت إعادة تهيئة آبار تخزين الزيت خلال الأشهر الفارطة لتصبح مؤهلة للاستغلال منذ بداية الموسم الفلاحي الحالي، وأنّ موسم جني الزيتون بولاية سيدي بوزيد قد افتتح يوم 23 نوفمبر الفارط وسط تقديرات بصابة قياسية من الممكن ان تتجاوز 500 الف طن.