عاجل/ شاب يقتحم منزلا في المنزه ويهدد صاحبته بواسطة سكين..وهذه التفاصيل..

2025/11/01 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكن أعوان وإطارات مركز الأمن الوطني بالمنازه من إلقاء القبض على شاب اقتحم منزلا وهدد صاحبته بواسطة سكين في محاولة للسطو على المنزل وفق ما أكده مصدر أمني.

وتفيد المعطيات الاولية وفق ما اوردته اذاعة موزاييك بأن المظنون فيه وهو شاب عشريني تسوّر منزلا بالمنزه الخامس وولج إلى داخله عبر إحدى النوافذ وذلك بنيّة السرقة، وأثناء تجواله داخل المنزل تفطنت إليه صاحبته فأشهر في وجهها سكينا وهددها بواسطتها غير أنها أطلقت استغاثة مما أجبره على الفرار.

وحسب المعطيات ذاتها، وبمجرد إشعار إطارات وأعوان مركز الأمن بالمنازه بالواقعة تحولت عدة دوريات الى المكان على جناح السرعة، وبتمشيط محيط المنزل أمكن ضبط المظنون فيه والقاء القبض عليه وحجز السكين. وبعرضه على المتضررة تعرفت عليه ليتقرر الاحتفاظ به على ذمّة البحث.

