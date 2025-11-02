عاجل/ حادثة طعن داخل قطار في بريطانيا..وهذه حصيلة المصابين..

أعلنت الشرطة‭‭‭ ‬‬‬في بريطانيا مساء أمس السبت أن عشرة أشخاص تلقوا العلاج من إصابات خطيرة بعد سلسلة من حوادث الطعن على متن قطار بالقرب من كمبردج في شرق إنجلترا، وجرى إلقاء القبض على رجلين فيما وصفه رئيس الوزراء كير ستارمر بأنه “حادث مروع”.

وقالت شرطة النقل البريطانية إن شرطة مكافحة الإرهاب تقدم الدعم لتحقيقها في الوقت الذي تعمل فيه على تحديد الملابسات الكاملة والدوافع وراء الهجوم.

وقال كريس كيسي كبير مفتشي شرطة النقل البريطانية “نجري تحقيقات عاجلة لمعرفة ما حدث، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن نتمكن من تأكيد أي شيء آخر”.

وأضاف “في هذه المرحلة المبكرة ليس من المناسب التكهن بأسباب الحادث”.

وذكرت الشرطة أنها تلقت اتصالا عند الساعة 19:39 بتوقيت جرينتش بعد ورود أنباء عن طعن عدة أشخاص على متن القطار 1825 من دونكاستر بشمال إنجلترا إلى محطة كينجز كروس في لندن.

وتوقف القطار في هانتينجدون، حيث شوهد ضباط مسلحون يدخلون القطار وذلك في مقاطع مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشرطة “وصل ضباط مسلحون وتم إيقاف القطار في هانتينجدون، حيث أُلقي القبض على رجلين”.

وقال شاهد لشبكة سكاي نيوز إن أحد المشتبه بهما كان يلوح بسكين كبير لكنه تعرض للصعق الكهربائي من قبل الشرطة.

وقال ستارمر في منشور على موقع إكس إن الحادث “مثير للقلق” على نحو بالغ.

وأضاف “دعواتنا لجميع المصابين، وأتقدم بالشكر لخدمات الطوارئ على استجابتها”.