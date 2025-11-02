ترامب يهدد بالتدخل العسكري في هذه الدولة..#خبر_عاجل

عاجل/ حادثة طعن داخل قطار في بريطانيا..وهذه حصيلة المصابين..

2025/11/02 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، امس السبت، إنه طلب من وزارة الحرب التأهب لأي تدخل عسكري محتمل في نيجيريا إذا “واصلت” حكومة نيجيريا “السماح بقتل المسيحيين”.
وأضاف ترامب في منشور على منصته “تروث سوشيال” أن الحكومة الأميركية ستوقف على الفور كل المساعدات والمعونات المقدمة إلى نيجيريا.

وذكر ترامب أن الولايات المتحدة قد “تذهب إلى هذا البلد المشؤوم الآن، بكل قوة، للقضاء تماماً على الإرهابيين الذين يرتكبون هذه الفظائع المروعة”، وفق ما ذكرته وكالة “رويترز” للأنباء.

من جهته نفى الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، السبت، مزاعم التعصب الديني ودافع عن جهود الدولة الواقعة في غرب أفريقيا لحماية الحريات الدينية، وذلك بعد يوم من قرار ترامب إضافة نيجيريا إلى قائمة مراقبة أميركية بسبب “تهديدات للمسيحيين”.

