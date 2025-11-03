الرابطة المحترفة الأولى: برنامج مقابلات الجولة الثالثة عشرة

في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المقررة أيام 4 و5 و6 نوفمبر الجاري انطلاقا من الساعة الثانية ونصف بعد الزوال:

الثلاثاء 4 نوفمبر 2025

في الملعب البلدي ببئر بورقبة

مستقبل سليمان – اتحاد بنقردان

في ملعب حمدة العواني بالقيروان

شبيبة القيروان – مستقبل قابس

الأربعاء 5 نوفمبر 2025

في ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى

مستقبل المرسى – النادي البنزرتي

في ملعب بوجمعة الكميتي بباجة

الأولمبي الباجي – النادي الصفاقسي

في الملعب الأولمبي بسوسة

النجم الساحلي – الترجي الجرجيسي

في الملعب البلدي بالمتلوي

نجم المتلوي – الاتحاد المنستيري

الخميس 6 نوفمبر 2025

في ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي – شبيبة العمران

في ملعب الهادي النيفر بباردو

الملعب التونسي – النادي الافريقي