عاجل/ العاصمة: الإطاحة بمروّج “هروين” بالمؤسسات التربوية

وزير الخارجية يشارك في افتتاح متحف مصر الكبير

عاجل/ فلاحون يحتجون رفضا لقرار تخفيض سعر التمور

بداية من اليوم: انطلاق العمل بجهاز تسجيل الاستهلاك في المطاعم والمقاهي

الرابطة المحترفة الأولى: برنامج مقابلات الجولة الثالثة عشرة

2025/11/03 أخبار, المصدر مع وات, تونس, رياضة

الرابطة المحترفة الاولى

في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المقررة أيام 4 و5 و6 نوفمبر الجاري انطلاقا من الساعة الثانية ونصف بعد الزوال:

الثلاثاء 4 نوفمبر 2025

في الملعب البلدي ببئر بورقبة

مستقبل سليمان – اتحاد بنقردان

في ملعب حمدة العواني بالقيروان

شبيبة القيروان – مستقبل قابس

الأربعاء 5 نوفمبر 2025

في ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى

مستقبل المرسى – النادي البنزرتي

في ملعب بوجمعة الكميتي بباجة

الأولمبي الباجي – النادي الصفاقسي

في الملعب الأولمبي بسوسة

النجم الساحلي – الترجي الجرجيسي

في الملعب البلدي بالمتلوي

نجم المتلوي – الاتحاد المنستيري

الخميس 6 نوفمبر 2025

في ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي – شبيبة العمران

في ملعب الهادي النيفر بباردو

الملعب التونسي – النادي الافريقي

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn