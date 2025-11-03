الرابطة المحترفة الأولى: برنامج مقابلات الجولة الثالثة عشرة

في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المقررة أيام 4 و5 و6 نوفمبر الجاري انطلاقا من الساعة الثانية ونصف بعد الزوال:
الثلاثاء 4 نوفمبر 2025
في الملعب البلدي ببئر بورقبة
مستقبل سليمان – اتحاد بنقردان
في ملعب حمدة العواني بالقيروان
شبيبة القيروان – مستقبل قابس
الأربعاء 5 نوفمبر 2025
في ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى
مستقبل المرسى – النادي البنزرتي
في ملعب بوجمعة الكميتي بباجة
الأولمبي الباجي – النادي الصفاقسي
في الملعب الأولمبي بسوسة
النجم الساحلي – الترجي الجرجيسي
في الملعب البلدي بالمتلوي
نجم المتلوي – الاتحاد المنستيري
الخميس 6 نوفمبر 2025
في ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي – شبيبة العمران
في ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي – النادي الافريقي