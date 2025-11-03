جريمة مروعة: مقتل شاب خلال مشاجرة على يد صديقه طعنا بسكين..

لقي شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه، على يد صديقه الذي اعتدى عليه بسلاح أبيض، اثر مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة جديلة بمدينة المنصورة، في محافظة الدقهلية بمصر.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف جهات التحقيق، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

وبينت التحريات الأولية ان شخصا يبلغ من العمر 17 سنة، لقي مصرعه جراء إصابته بجرح نافذ بالبطن ونزيف في المخ، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

وكشفت التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين الهالك وصديقه المقيم بذات المنطقة، وأثناء محاولته الصلح معه غدر به وتعدى عليه بسلاح أبيض، وسدد له طعنة أودت بحياته.