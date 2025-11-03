مناظرة هامة للانتداب بهذه الوزارة..#خبر_عاجل

تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية فتح مناظرة خارجية لإنتداب أخصائيين إجتماعيين لفائدة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وذلك بداية من يوم 10 ديسمبر 2025 والأيام الموالية , وقد حدّد آخر أجل لقبول الترشحات يوم 10 نوفمبر 2025 . فعلى الراغبين في الترشح لهذه المناظرة التسجيل عبر هذه المنصة وإرسال ملف الترشح المتكوّن من الوثائق التالية:

-مطلب ترشح يتم تعميره عن بعد من قبل المترشح وسحبه من منصة المناظرات الخارجية لوزارة الشؤون الاجتماعية concours.social.gov.tn

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

-نسخة من الشهادة العلمية مصحوبة عند الاقتضاء بشهادة معادلة بالنسبة للشهادات الأجنبية.

ولا يشترط أن تكون الإمضاءات معرفا بها والنسخ المصورة مشهودا بمطابقتها للأصل.

-يجب على المترشح الذي تجاوز السن القانونية للانتداب (40 سنة) إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجازه لخدمات مدنية فعلية أو ترسيمه بأحد مكاتب تشغيل.

توجه ملفات الترشح عن طريق البريد مضمون الوصول أو تودع بمكتب الضبط المركزي لوزارة الشؤون الاجتماعية (العنوان: شارع باب بنات عدد 27 ،1006 تونس) مصحوبا وجوبا بالوثائق المطلوبة وتوضع هذه الوثائق في ظرف خاص يكتب عليه عبارة:

“المناظرة الخارجية بالإختبارات لانتداب أخصائيين إجتماعيين لفائدة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن”.

التفاصيل وطريقة التسجيل: https://www.emploi.nat.tn/fo/Fr/global.php?page=198&ref=3619

*هام جدّا:

يرفض كل مطلب ترشح يرد بعد غلق قائمة تسجيل الترشحات ويعتمد تاريخ الإيداع بمكتب الضبط المركزي لوزارة الشؤون الاجتماعية لمعرفة تاريخ الوصول أو ختم البريد لتحديد تاريخ الإرسال.

تتم دعوة المترشحين المقبولين لإجتياز الإختبارات عن طريق المكاتيب الفردية أو عن طريق الإعلان بموقع واب وزارة الشؤون الاجتماعية أو عن طريق الإعلان بمقر الوزارة.