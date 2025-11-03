عاجل/ وزارة التجهيز تكشف عن مشاريعها لسنة 2026

انعقدت اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025، جلسة مشتركة للجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان ولجنة المخططات التنموية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة مهمة التجهيز.

وأعلن وزير التجهيز صلاح الزواري، أن سنة 2026 ستشهد الانطلاق في تنفيذ 37 مشروعا جديدا بكلفة 2.900 مليون دينار بالاضافة إلى 79 مشروعا في طور الانجاز تناهز كلفتها 4.120 مليون دينار.

ومن بين المشاريع الجديدة لسنة 2026، قال وزير التجهيز إنه سيتم الانطلاق في أشغال بناء 7 جسور موزعة على 6 ولايات وهي: منوبة، سليانة، بنزرت، المهدية، صفاقس، والقيروان بكلفة 30 مليون دينار، إضافة لمشروع الصيانة الدورية لشبكة الطرقات المرقمة وذلك بصيانة 716 كلم من الطرقات في كامل ولايات الجمهورية بكلفة 150 مليون دينار.

يشار الى ان نفقات الدفع بـالوزارة لسنة 2026، قد قدرت بـ2.150 مليون دينار منها 1.958 مليون دينار نفقات تنموية، أي ما يعادل 91% من إجمالي نفقات الدفع.