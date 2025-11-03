عاجل/ بداية من الغد: غلق هذا الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر

أعلنت شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة، أنه في إطار استكمال إنجاز مشروع الخط «D» للشبكة الحديدية السريعة، وبالتنسيق مع السلط المحلية ومصالح شرطة المرور سيتم غلق جزء من شارع الطيب المهيري (من نهج باش حامبة إلى حدود نهج يوغرطة) في الاتجاهين وذلك بصفة ظرفية ولمدة (06) أشهر بداية من يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 على الساعة الواحدة ليلا (س 01.00).

ووفق بلاغ الشركة، فإنه سيقع تحويل حركة المرور على النحو التالي:

• بالنسبة للقادمين من ساحة باردو في اتجاه الملاسين عبر الطيب المهيري يمكنهم المرو عبر مدخل الصندوق الوطني للتامين على المرض (CNAM) في اتجاه شارع الجمهورية ثم الانعطاف يسارا الى شارع الطيب المهيري نحو الملاسين.

• بالنسبة للقادمين من الملاسين في اتجاه ساحة باردو عبر الطيب المهيري يمكنهم الانعطاف يمينا إلى شارع الحرية في اتجاه شارع 20 مارس 1956 أو مواصلة المرور والانعطاف يمينا عبر نهج يوغرطة وصولا إلى شارع 20 مارس 1956.

• كما سيقع الغلق الظرفي للأنهج الفرعية المحاذية للأشغال من جهة الطيب المهيري في اتجاه ساحة باردو وهي نهج فرحات حشاد، نهج العربي زروق ونهج 13 أوت (نهج البلدية) إلى حين نهاية الأشغال.

وتفاديا لتعطيل حركة المرور، دعت شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة كافة مستعملي الطريق الى ملازمة الحذر والتخفيض من السرعة والانتباه للإشارات المرورية المركزة بمنطقة الأشغال.