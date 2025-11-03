عاجل/ تركيا: حـ.مـ.ـاس مستعدّة لتسليم حُكم غزّة إلى هذه الأطراف



أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان بعد اجتماع وزاري حول غزة في إسطنبول، أن على إسرائيل التوقف عن انتهاك وقف إطلاق النار، والوفاء بمسؤوليتها بشأن وصول المساعدات الإنسانية.

كما أضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن حماس أبدت استعدادها لتسليم حكم قطاع غزة إلى لجنة من الفلسطينيين.

ولفت إلى أن “هناك بعض المشاكل في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن إسرائيل تنتهكه بشكل متكرر.

إلى ذلك، أوضح فيدان بعيد الاجتماع الوزاري الذي ضم إلى جانب تركيا، السعودية، والإمارات، وقطر، والأردن، فضلاً عن إندونيسيا، وباكستان، أن الدول المعنية ستتخذ القرار حول المشاركة بجنود في قوة الاستقرار الدولية بناء على تعريفها ومعاييرها، لافتاً إلى أن المباحاثات مستمرة بشأن إرسال قوة أممية إلى غزة.

وأشار إلى أن “أنقرة تريد أن تفعل كل ما هو ضروري من أجل السلام ولكنها بحاجة إلى رؤية إطار عمل مقبول أولاً، وفق تعبيره.