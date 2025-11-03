أول تصريح من وزير التربية بعد قرار إلغاء “الفول والمنسج”..#خبر_عاجل

قال وزير التربية نور الدين النوري إن المنشور المتعلق بتطوير التربية التكنولوجية والتدريب الورشي في المرحلة الابتدائية جاء من منطلق معرفته بأن الأولياء وخاصة الأمهات هن من ينجزن الأعمال المطلوبة بدلا عن ابنائهم مشددا على ضرورة أن يقوم التلميذ بإعداد اعماله بمفرده من أجل تنمية مهاراته اليدوية والحسية في فضاء المدرسة وليس خارجه.

وأضاف الوزير خلال اشرافه على متابعة سير العمل بعدد المؤسسات التربوية من ولاية نابل، إن الهدف من المذكرة هي الإبتعاد عن الأعمال التي تباع جاهزة في المكتبات و حتى النبتة تباع جاهزة بأثمان ترهق الأولياء.

وتابع الوزير قائلا : ”أردنا أن نقف ونقول كفى من ذلك و نعود إلى مدارسنا وإلى اقسامنا لننجز ما نحن مطالبون به”.

يذكر أن وزارة التربية اصدرت منشورا بخصوص تدريس مادة التربية التكنولوجية معلنة الالتزام بإنجاز مختلف أنشطة التربية التكنولوجية داخل فضاء المدرسة وعدم اعتماد مشاريع جاهزة كالمنسج أو نبتة الفول أو الحمّص والعمل على توظيف مشاريع بيداغوجية دالة لتملك مختلف المحتويات بما في ذلك الانفتاح على التكنولوجيات الحديثة باستعمال الوسائط الرقمية.