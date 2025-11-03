عاجل/ قطاع الأحذية يستغيث..

قال رئيس الغرفة الوطنية لحرفيي الأحذية، وجدي ذويب، إن السوق الموازية تحتكر 80% من سوق الأحذية، في ظل عدم تفعيل القوانين حماية للمستهلك ودعما للمنتوج التونسي المحلي و الاقتصاد الوطني.

وأضاف على هامش اجتماع عام قطاعي للجامعة الوطنية للجلود والأحذية، أن هذه الأحذية مجهولة المصدر لا تخضع للمعايير الصحية وقد تحتوي على مواد مسرطنة.

و أوضح ذويب أن القطاع يعيش أزمة حقيقية، حيث أن عدد المؤسسات العاملة في القطاع قد تراجع من 520 مؤسسة تشغّل 6 آلاف حرفي سنة 2010 (يعتمدون كليا على السوق المحلية) إلى 180 مؤسسة توفر مواطن الشغل لـ1500 حرفي.

وبيّن أن المصانع أصبحت تعاني من نقص فادح في اليد العاملة المختصة، داعيا في هذا الإطار إلى تنقيح قانون المُكونين.

كما أفاد أيضا بأنه على الرغم من هذه العوائق إلاّ أن أرقام التصدير في تصاعد ويمكن مضاعفتها في صورة إصغاء الادارة للحرفيين