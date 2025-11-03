“السمسرة” في المحاماة: محامو جندوبة يقرّون هذه الآليات..#خبر_عاجل

أصدر الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة بلاغا يقر فيه جملة من الآليات للتصدي لظاهرة السمسرة .

و جاء في البلاغ انه و على أثر اجتماع المجلس الجهوي للمحامين بجندوبة و استنادا لمقترحات للمحامين و بعد التداول تم اتخاذ جملة من القرارات للتصدي لظاهرة السمسرة تتمثل في :

– الإعلام الوجوبي المسبق لجميع القضايا المتعلقة بالموقوفين و المرور و الشغلي .

– الإعلام الوجوبي المسبق لكافة الأذون على العرائض المتعلقة باستخراح نسخ من محاضر البحث مرور سواء من المحكمة أو من مراكز الأمن على ان يكون العمل بهذا الاجراء بداية من يوم 24 نوفمبر 2025 و الإعلام المسبق يكون وفق نموذجي موعد من مكتب الفرع .

– تقديم أذون على عرائض في خصوص مطالب الصلح مع شركات التأمين .

– إجراء جرد لجميع قضايا الموقوفين و المرور و الشغلي بداية من 01 أكتوبر 2024 .

– توجيه مراسلات لمديري الاقاليم بالجهة من أمن و حرس وطنيين و مدير السجن المدنية بجندوبة و مدير المستشفى الجهوي بجندوبة و متفقدي الشغل و مندوبي حماية الطفولة بجندوبة .

– احداث مرصد للعدالة ” مرصد العدالة بجندوبة ” للتبليغ عن كافة الانتهاكات و الخروقات التي يتم معاينتها بمحاكم جندوبة بمناسبة نيابتهم أو مباشرة أعمالهم بالمحاكم المذكورة و ذلك بايداع اشعاراتهم لدى المركز مباشرة بمقر الفرع .