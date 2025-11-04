بطولة اسبانيا : التعادل السلبي يحسم مواجهة ريال أوفييدو وأوساسونا

تواصل اضراب البنوك: كاتب عام الجامعة يوجه هذه الرسالة..#خبر_عاجل

حسم التعادل السلبي مواجهة ريال أوفييدو وضيفه أوساسونا مساء الاثنين في ختام منافسات الجولة الحادية عشرة من البطولة الاسبانية لكرة القدم.

وبهذا التعادل، بقى أوساسونا الذي لم يذق طعم الفوز في مبارياته الثلاث الاخيرة بالليغا في المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة، وسيلعب في الجولة القادمة خارج أرضه مجددًا أمام إشبيلية يوم السبت المقبل.

أما أوفييدو الذي عجز للجولة الرابعة على التوالي عن تحقيق الفوز في البطولة الاسبانية، فقد رفع رصيده إلى 8 بالمركز التاسع عشر قبل الأخير وسيكون على موعد مع اختبار صعب في الجولة القادمة عندما يحلّ ضيفًا على أتلتيك بلباو يوم الأحد المقبل.

