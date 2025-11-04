تواصل اضراب البنوك: كاتب عام الجامعة يوجه هذه الرسالة..#خبر_عاجل

أفاد الكاتب العامّ للجامعة العامّة للبُنوك والمُؤسّسات الماليّة وشركات التّأمين أحمد الجزيري، بأنّ “إضراب البنوك يتواصل اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني، بعد نجاحه يوم أمس بنسبة تفوق الـ90%”، مجدّداً دعوته للمجلس البنكي والمالي “للحوار والجلوس إلى طاولة التفاوض”.

وأكد الجزيري، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، أنّ “النقابة كانت قد ناشدت جميع السلطات قبل اتخاذ قرار الإضراب، من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض بخصوص المطالب لكن التفاعل كان غائبًا تماماً”، مشدّدًا على أنّ “الهدف من الإضراب ليس تعطيل الاقتصاد ومصالح المواطنين”.

وكشف الجزيري أن “عدداً من الأعوان تعرضوا إلى ضغوطات وتهديدات من إدارات بنوكهم لمنعهم من المشاركة في الإضراب، والبعض من البنوك اختارت عدم المشاركة، في المقابل بلغت نسبة نجاح الإضراب الـ90%، علمًا وأن بعض شركات التأمين الصغرى لم تشارك بنفس النسبة”.

ولفت الجزيري إلى “إمكانية إلغاء الإضراب إذا بادرت الأطراف المعنية بالتواصل مع الجامعة ومد يد الحوار، وستعقد الجامعة لاحقاً مجلساً قطاعياً لتقييم الإضراب وتحديد الخطوات القادمة”، مؤكداً “إمكانية تنفيذ إضراب آخر في ديسمبر المقبل إذا تواصل تجاهل المطالب”.