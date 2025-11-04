القبض على صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل..#خبر_عاجل

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بطريقة خادشة للحياء العام.

وقد رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة تداول مقاطع مصورة للمتهمة تظهر فيها بأفعال تتنافى مع القيم والأخلاق العامة، بهدف جذب المتابعين وزيادة نسب المشاهدات لتحقيق أرباح مالية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ايقافها وتبين أن لها سوابق جنائية. وبمواجهتها أقرت بارتكابها الأفعال المشار إليها بغرض الربح المادى وفق ما نشرته وسائل اعلام محلية.