تواصل اضراب البنوك: كاتب عام الجامعة يوجه هذه الرسالة..#خبر_عاجل

الرابطة الأولى: برنامج مباريات الجولة 13 والنقل التلفزي..

التوقعات الجوية لهذا اليوم..

حرب غزة تخلّف “بركانا” من الصدمات النفسية لدى الفلسطينيين

القبض على صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل..#خبر_عاجل

2025/11/04 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بطريقة خادشة للحياء العام.

وقد رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة تداول مقاطع مصورة للمتهمة تظهر فيها بأفعال تتنافى مع القيم والأخلاق العامة، بهدف جذب المتابعين وزيادة نسب المشاهدات لتحقيق أرباح مالية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ايقافها وتبين أن لها سوابق جنائية. وبمواجهتها أقرت بارتكابها الأفعال المشار إليها بغرض الربح المادى وفق ما نشرته وسائل اعلام محلية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn