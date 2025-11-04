مشروع ميزانية الدولة: 1477 مليون دينار ميزانية مهمّة المالية لسنة 2026

رسم مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، ميزانية بقيمة 1477 مليون دينار، لفائدة وزارة المالية، أي بزيادة، بنسبة 6 بالمائة مقارنة بسنة 2025.

وأفادت وزيرة المالية، مشكاة سلامة، خلال جلسة مشتركة للجنة المالية والميزانية لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، خصّصت لمشروع مهمّة المالية لسنة 2026، إلى أنّ هذه الميزانية تشمل الديوانة، والجباية، والمحاسبة العمومية، ومصالح الميزانية، والدين العمومي والقيادة والمساندة.

وتمثل نفقات التأجير 80 بالمائة من مجموع نفقات المهمة، فيما تمثل نفقات الاستثمار 10 بالمائة، بنسبة تطور في حدود 45 بالمائة تعهدا و20 بالمائة دفعا.

ويعود هذا التطور بالنسبة لاعتمادات الدفع، أساسا، الى الاخذ بعين الاعتبار نسبة التقدم المادي لانجاز المشاريع المتواصلة بالنسبة للسنوات السابقة ونسبة الانجاز المتوقعة بالنسبة للمشاريع الجديدة.

من جهة أخرى استعرضت وزيرة المالية مهمة وزارة المالية لسنة 2025، وأكّدت أنّ نسق استخلاص الموارد الذاتية شهد تطوّرا مستمرا بين 2021 و2025. وأفادت تسجيل تطوّر بنسبة 6،9 بالمائة، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مقارنة بالنتائج المحققة بالفترة ذاتها من 2024.

ويمثل ذلك نسبة انجاز ب72،1 بالمائة من تقديرات قانون المالية 2025. وسجلت المداخيل الجبائية زيادة، بنسبة 7،6 بالمائة، مقارنة بالنتائج المحققة بالفترة ذاتها من سنة 2024.