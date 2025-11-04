عاجل/ وزير الخارجية يكشف عن عدد المهاجرين الذين تم ترحيلهم من تونس

قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، إن تونس أمّنت إلى غاية اليوم عودة 10 آلاف مهاجر من جنوب الصحراء، مضيفا أنها تؤكد للشريك الأوروبي أنها لن تصبح منطقة عبور وتسعى في إطار التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة إلى ترحيل البقية.

وشدّد الوزير خلال جلسة استماع مشتركة له بين لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بالبرلمان ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مهمة ميزانية وزارته لسنة 2026، على أن تونس تعمل مع شركائها الأفارقة على تطبيق برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين وذلك في كنف احترام الذات البشرية.

وبيّن أن الخارجية التونسية لاقت كل التفهم من البلدان الأصلية لهؤلاء المهاجرين خاصة أنهم ضحايا شبكات الاتجار بالبشر.