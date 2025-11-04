عاجل/ مجموعة ليبية مسلّحة تعترض قاربا تونسيا وتستولي على تجهيزاته

أقدمت مجموعة ليبية مسلحة داخل المياه الاقليمية التونسية، على اختطاف مركب صيد تونسي (أمير) يوم 2 نوفمبر الجاري، وفق ما أفاد به صاحب المركب، جابر سيدهم.

وأضاف سيدهم في تصريح لاذاعة الجوهرة اليوم الثلاثاء، أن المركب كان على متنه الربّان و9 بحّارة و قد انطلق من ميناء الشابة، قبل أن يتم اعتراضهم من قبل قاربين سريعين على متنهما حوالي 15 مسلحا ليبيا والاستيلاء على جميع التجهيزات (تقدر بحوالي 140 ألف دينار) و الأسماك التي قاموا باصطيادها وكذلك الهواتف الجوالة و الأموال التي كانت بحوزتهم بعد تهديدهم.

وأوضح “جابر” أنهم قد غادروا المكان سريعا في اتجاه السواحل الليبية بعد اقتراب مركب لوحدات الحرس البحري.

ودعا السلط المعنية إلى التحرّك العاجل وتأمين المنطقة القريبة من الحدود الليبية والتي تكرّرت فيها مثل هذه الحوادث، وفق قوله.