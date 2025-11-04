عاجل/ الكشف عن ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2026..

تقدر ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2026 بـ 6.240 مليون دينار (بنسبة زيادة تقدّر ب 5.2 بالمائة عن ميزانية سنة 2025 )، حسب عرض وزير الداخلية خالد النوري خلال حضوره اليوم الثلاثاء بلجنة الدفاع والامن بمجلس نواب الشعب في جلسة مشتركة مع لجنة النظام الداخلي والحصانة بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم، في إطار مناقشة مهمة وزارة الداخلية.

ويستأثر برنامج الامن الوطني، حسب الوزير ب 2460 مليون دينار من هذه الميزانية وبرنامج الحرس الوطني ب 1.664 مليون دينار . كما خصصت 374 مليون دينار لبرنامج الحماية المدنية، و1132 مليون دينار لبرنامج الشؤون المحلية و610 ملايين دينار لبرنامج القيادة والمساندة، فضلا عن تخصيص 4161 مليون دينار لنفقات التأجير.

وبيّن وزير الداخلية أن نفقات التأجير للعام المقبل سجلت انخفاضا ب 1.5 بالمائة مقارنة بميزانية 2025، مفسّرا أن هذا التخفيض يعود إلى إعادة توزيع الاعتمادات على الاقسام.

وتابع قائلا” إن نفقات التأجير تشمل 2.120 مليون دينار لبرنامج الأمن الوطني و1.360 مليون دينار لبرنامج الحرس الوطني و311 مليون دينار لبرنامج الحماية المدنية، و17 مليون دينار لبرنامج الشؤون المحلية، و353 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة”.