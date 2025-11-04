4 آلاف انتداب في هذه الوزارة خلال 2026..#خبر_عاجل

قدّم المكلف بمأمورية لدى وزير الصحة، حلمي الجبالي، اعتمادات ميزانية مهمة الصحة أمام أعضاء لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب وأعضاء لجنة الخدمات والتنمية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وتمثل مهمة الصحة 5.4% من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 بقيمة تناهز 5548 مليون دينار و بزيادة قدرت ب 9% مقارنة بميزانية 2025.

كما وضعت الوزارة برنامجا لانتداب 4 آلاف خطة لسنة 2026 و العمل على ترسيم 4400 موظفا بالإضافة الى ترسيم 100 خطة متربص داخلي في الطب خاصة في أقسام الاستعجالي.