متى نبلُغ أوج الذكاء؟.. دراسة حديثة تُجيب

أشارت دراسة نشرت في مجلة Intelligence، إلى أن بعض جوانب ذكائنا وشخصيتنا تصل إلى ذروتها بين سن 55 و60 عاما.

وقد وجدت الدراسة أن قدرات مثل التفكير المنطقي والذكاء العاطفي تتطور طوال الحياة لتبلغ أقصى إمكاناتها بعد الخمسين.

16 بُعدا نفسيا

واستندت الدراسة إلى تحليل 16 بُعدا نفسيا، شملت القدرات الإدراكية مثل الاستدلال والذاكرة، إضافة إلى سمات الشخصية مثل القيادة والثبات العاطفي. وحتى مع ظهور بعض علامات التراجع الجسدي، يظل العقل نشطا ومزدهرا في هذه المرحلة.

لا تخافوا من التقدم في العمر

في هذا الإطار، قال البروفيسور جيلز جيناك، المشارك في الدراسة، في مقال نشره على موقع The Conversation: “بعض السمات التي قمنا بقياسها تبلغ ذروتها في مراحل متأخرة نسبيا من الحياة. فالشخصية المسؤولة تصل إلى أقصى مستوياتها حوالي سن 65 عاما، بينما يبلغ الاستقرار العاطفي ذروته نحو سن 75 عاما”.

لذلك استخلصت الدراسة أن الأداء الذهني بشكل عام يصل إلى ذروته بين سن 55 و60 عاما.

وأشارت الدراسة إلى أن الأفراد الأنسب لتولي أدوار اتخاذ القرار عالية المخاطر من غير المرجح أن تقل أعمارهم عن 40 عامًا أو تتجاوز 65 عامًا.