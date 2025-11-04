عاجل/ ديلو: “جوهر بن مبارك على مشارف الموت”

نشر المحامي وعضو هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين في مايعرف بقضية التآمر على امن الدولة، سمير ديلو، تدوينة مساء اليوم الثلاثاء، كشف من خلالها عن الوضع الصحي للسياسي الموقوف جوهر بن مبارك، الذي يخوض اضرابا وحشيا عن الطعام، وذلك بعد زيارته في سجن بلّي.

وعنون ديلو تدوينته بـ”جوهر بن مبارك على مشارف الموت : انظروا إلى أيديكم ..!”، منتقدا ما اعتبره استخفافا بوضع الموقوفين على ذمة القضية المذكورة.

وفي ما يلي نص تدوينة ديلو كلمات:

جوهر بن مبارك على مشارف الموت : انظروا إلى أيديكم ..!

غادرت منذ قليل سجن بلّي بعد ساعة من المحاولات اليائسة لإقناعه بتناول الحدّ الأدنى الذي يحفظ جسده من الإنهيار التّام..

فشلت فشلا ذريعا في مواجهة إصرار بارد وهادئ لم أعهده منه منذ عرفته قبل سنوات طويلة وفي كلّ إضرابات الجوع التي خاضها في السّنتين الأخيرتين ..!

جملة واحدة ردّدها دون كلل : ” لن أسمح لهم بقتلي صبرا .. لن أقبل بالموت البطيء ، سأجبرهم على دفع ثمن قتلي بعد أيّام لا بعد سنوات ..”.

كلّي فضول لاكتشاف من هو مهندس كلّ هذا .. !؟

من يتّخذ القرار النّهائي بترك معتقل مظلوم يواجه الموت المحتوم جوعا وعطشا ..!؟

واكبت عشرات الإضرابات قبل الثورة ولم أشاهد تجاهلا كالذي أراه اليوم ولا مثيلا لهذا الإستخفاف بحياة النّاس ..

قامت البلاد ولم تقعد على ” حكم ” بالإعدام ..

ما يواجهه جوهر هو الإعدام ذاته ..

انظروا إلى أيديكم..