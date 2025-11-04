عاجل/ السودان: الدعوة إلى التعبئة الشعبية لمواجهة الدعم السريع



دعا مجلس الأمن والدفاع السوداني، الثلاثاء، إلى “تعبئة شعبية عامة” لمواجهة قوات الدعم السريع، كما أكد وزير الدفاع السوداني حسن داود ترحيب مجلس الأمن والدفاع بجهود ومقترحات السلام لكنه شدد على أن استمرار التجهيزات من أجل معركة الشعب السوداني حق وطني مشروع خاصة في المرحلة المقبلة.

وقال وزير الدفاع السوداني إن المجلس يشكر إدارة ترمب وكبير مستشار الشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس على جهودها من أجل السلام مضيفا أن المجلس ناقش جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ارتكبتها الدعم السريع في مدينة الفاشر، وقرر تشكيل لجنة وطنية من جهات الاختصاص لبحث المسائل المتعلقة بالوضع الإنساني

وبحث مجلس الأمن والدفاع السوداني برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الثلاثاء مقترح الهدنة الذي تقدّمت به الولايات المتحدة لوضع حد للنزاع الدامي في السودان منذ أكثر من عامين، بحسب مصدر حكومي في بورتسودان.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن “مجلس الأمن والدفاع سيعقد اجتماعاً اليوم لبحث مقترح الهدنة الأميركي”، وفقاً لما ذكرته “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وتستعد “قوات الدعم السريع” التي تخوض حرباً مع الجيش منذ أبريل (نيسان) 2023، لشن هجوم على ما يبدو على منطقة كردفان (وسط) بعد أن استولت على الفاشر، آخر معاقل الجيش في دارفور، قبل أكثر بقليل من أسبوع.

العربية.نت