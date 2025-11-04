بعد وفاة زميلهم طعنا: أعوان وإطارات نقل تونس يتّخذون هذا الاجراء..#خبر_عاجل

أعلن المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل، في بلاغ، عن حمل الشارة السوداء ابتداءً من الغد الأربعاء 5 نوفمبر 2025، من قبل جميع أعوان وإطارات شركة نقل تونس بكافة خطوطها ومحطاتها، حدادًا على روح زميلهم وليد الخصوخصي، وتنديدًا بما يتعرّض له أعوان النقل من اعتداءات متكرّرة.

وطالبت الجامعة بحماية أعوان النقل والممتلكات العامة باعتبارهما جزءًا لا يتجزأ من المرفق الوطني داعية الإدارة العامة وسلطات الإشراف إلى تحمّل مسؤولياتهم كاملة في ضمان الأمن والسلامة.

ودعت إلى تكثيف الإجراءات الأمنية بالمحطات وعلى الحافلات والمترو من قبل وزارة الداخلية وإلى محاسبة كل من يعتدي على الأعوان أو يخرّب المرافق العامة بكل شفافية وصرامة.

يشار إلى أن الجامعة العامة للنقل أعلنت اليوم وفاة السائق بشركة نقل تونس، وليد الخصخوصي إثر تعرضه “لاعتداء همجي” أثناء تأديته واجبه المهني وتأمين المرفق العمومي.