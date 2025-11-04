بشرى سارة..سوق من المنتج الى المستهلك بهذه المنطقة..#خبر_عاجل

ينظم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الخميس 6 نوفمبر 2025 بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وبالتعاون مع بلدية حلق الوادي، تظاهرة اقتصادية تحت شعار “سوقًا من المنتج إلى المستهلك”.

وتنتظم هذه التظاهرة في خطوة تهدف إلى تقصير مسالك التوزيع وتثمين المنتجات الفلاحية التونسية. كما تأتي هذه المبادرة في إطار دعم الفلاحين والمنتجين المحليين من خلال توفير فضاء مباشر لبيع منتوجاتهم الفلاحية إلى المستهلكين، مما يساهم في تحسين هامش الربح للمنتج وتخفيف الأسعار على المستهلك عبر تجاوز الوسطاء وسلاسل التوزيع التقليدية الطويلة.

وسيشهد السوق عرضًا وبيعًا مباشرًا لمنتجات فلاحية تونسية مُثبتة الأصل وذات جودة عالية، بما في ذلك المنتجات البيولوجية

وتكتسب سوق البيع من المنتج إلى المستهلك أهمية بالغة في السياق الاقتصادي والاجتماعي التونسي، فبالإضافة إلى دورها في تنظيم الأسواق والحد من المضاربات والاحتكار، التي، غالبًا، ما تُثقل كاهل المستهلك التونسي بارتفاع الأسعار، فان هذه المسالك القصيرة تساهم في دعم صغار ومتوسطي الفلاحين، إذ تمكنهم من تحقيق عائدات أفضل بعيدًا عن سطوة تجار الجملة وضمان جودة المنتجات وسلامتها حيث يتم تقديمها طازجة ومباشرة من مصدرها، ما يرفع من ثقة المستهلك.

يشار إلى انه في السنوات الفارطة اقتصرت أسواق البيع من المنتج إلى المستهلك على شهر رمضان غير ان اتحاد الفلاحة بادر هذه السنة الى تنظيم سوق في مقره بالعاصمة كل يوم خميس لترويج المنتوج من الفلاح مباشرة لعموم المواطنين باسعار مقبولة في مجملها.