حماس تسلم رفات جندي صهيوني عثر عليه في القطاع مساء اليوم..

قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، اليوم الثلاثاء إنها عثرت على رفات جندي إسرائيلي كان محتجزا في قطاع غزة، وإنها ستسلمه للكيان الصهيوني في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت جرينتش).

وأعلنت كتائب القسام العثور على الجثة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة بمنطقة لا تزال تحتلها القوات الصهيونية وذلك بعدما سمح الكيان الصهيوني إسرائيل لفرق من حماس واللجنة الدولية للصليب الأحمر بدخول المنطقة.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر سلمت حماس جميع الرهائن العشرين الأحياء الذين كانت تحتجزهم في غزة مقابل نحو ألفي سجين ومعتقل فلسطيني أفرج عنهم الكيان الصهيوني وتعهدت حماس أيضا بتسليم رفات القتلى من الرهائن، لكنها تقول إن الدمار الناجم عن الحرب جعل تحديد مكان الرفات صعبا. .

وأعادت حماس قبل اليوم رفات 20 من أصل 28 جثة كانت مدفونة في غزة. وقالت السلطات الصحية في القطاع إن الكيان الصهيوني سلم في المقابل رفات 270 جثة لفلسطينيين قتلتهم منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.