شهادة مؤثّرة لزوجة سائق الحافلة المغدور..#خبر_عاجل

أفادت أسماء بن سعد، زوجة وليد الخصخوصي عون قابض بإقليم باب سعدون، الذي توفّي أمس متأثرًا بإصابته بعد تعرّضه مساء الجمعة الفارط إلى عملية اعتداء بواسطة سلاح أبيض، بأنّ “زوجها قُتل وهو يُؤدّي واجبه المهني”، مشدّدة بالقول: “نحب ناخو حقّ راجلي”.

وقالت بن سعد، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، إنّ “المعتدي قام بطعن زوجها غدرًا من الخلف أثناء توجّهه لمقر عمله لتسليم الأموال للإدارة”. وأشارت بن سعد إلى أنّ “رئيس مدير عام شركة نقل تونس زارها في المنزل وقدّم لها وعودًا للتكفّل بالعائلة بعد وفاة عون الشركة”. وأكدت بن سعد أنه “سيتم دفن الرّاحل عصر اليوم الأربعاء في بنزرت”.

يُذكر أنّ شركة النقل بتونس نعت يوم أمس أحد أعوانها، وليد الخصخوصي عون قابض بإقليم باب سعدون، الذي وافاه الاجل بمستشفى شارنيكول بالعاصمة متأثرًا بإصابته بعد تعرّضه مساء الجمعة الفارطة الموافق لـ 31 أكتوبر 2025 إلى عملية اعتداء بواسطة سلاح أبيض (براكاج braquage). وكان الفقيد كان قد تعرّض إلى الطعن من الخلف بواسطة آلة حادّة على مستوى الرقبة بينما كان في طريقه إلى مستودع باب سعـدون على مستوى منطقة باب سيدي عبد السلام ممّا استوجب تدخّلا جراحيا عاجلا في الإبّان.

وجددت الشركة استنكارها الشديد لموجة العنف وتنامي الاعتداءات التي تستهدف أعوانها ، كما أدانت بشدّة هذه التصرّفات الخطيرة التي تمسّ سلامة العاملين وجدّدت دعوتها إلى النأي عن كل أشكال العنف، مؤكّدة حرصها على اتخاذ كلّ الإجراءات القانونية لضمان حقوق أعوانها وصون كرامتهم وسلامتهم أثناء أداء مهامهم.