عاجل/ رئيسة الحكومة تعلن عن قرار هام..

أعلنت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، عزم الحكومة تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة المنشآت والمؤسسات العمومية، في إطار إصلاح عميق للقطاع العام وتحسين نجاعته.

وشدّدت رئيسة الحكومة خلال تقديم بيان حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2026 على أن تقليص عدد المنشآت والمؤسسات العمومية ودمج بعضها أصبح اليوم ضرورة ملحّة وذلك بهدف ترشيد النفقات وضمان استدامة المرفق العام وتحسين جودة الخدمات.

وبينت سارة الزعفراني أن عدد من هذه المؤسسات أصبحت تُثقل كاهل المالية العمومية دون مردودية تُذكر.