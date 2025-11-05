عاجل/ حريق بدار للمسنين بهذه المنطقة..وهذه حصيلة الضحايا..

التشغيل والانتدابات في الوظيفة العمومية: رئيسة الحكومة تكشف..#خبر_عاجل

2025/11/05 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أعلنت الشرطة والنيابة العامة في البوسنة ارتفاع عدد قتلى حريق اندلع في دار للمسنين بمدينة توزلا في شمال البلاد إلى 11 شخصا، مع إصابة نحو 30 آخرين.

واندلع الحريق في الطابق السابع من المبنى القديم مساء أمس الثلاثاء لتتصاعد ألسنة اللهب والدخان من الطوابق العليا خلال الليل، ولم تتضح أسباب الحريق حتى الآن.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الكثير من الضحايا كانوا من ذوي الإعاقة، وتمكنت فرق الطوارئ من نقل الناجين من الطوابق العليا إلى طوابق أدنى.

ويعاني بعض المصابين من حالات حرجة.

ووفقا لتصريحات من جاسمين حبول، نائب قائد فرقة الإطفاء في توزلا، لرويترز “كان الوضع صعبا للغاية لأن (الأمر يتعلق) بأشخاص غير قادرين على الحركة، إذ يتم الإنقاذ والإجلاء في وقت واحد”.

