عاجل/ حجز أطنان من معجون الطماطم الفاسد بمطاعم مدرسية في هذه الولاية

قامت فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية زغوان، بـ83 زيارة تفقد صحي خلال شهر أكتوبر المنقضي، ضمن حملات مشتركة مع الفرقة الوطنية للحرس الوطني بالعوينة ومصالح الشرطة البلدية بالجهة، تمكّنت خلالها من حجز وإتلاف 5 أطنان من معجون الطماطم مضاعف التركيز بالمطاعم المدرسية، لعدم صلوحية استهلاكها.

كما حجزت حوالي 30 كيلوغراما من اللحوم الحمراء المتعفنة بعدد من محلات القصابين، تشكل خطرا على صحة المستهلك، وفق المدير الجهوي للهيئة جمال النيفر.

وكشف النيفر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الحملات أسفرت أيضا عن صدور قرار غلق محل للشواء لعدم توفر الشروط الصحية وتحرير 6 تنابيه كتابية لعدد من أصحاب المقاهي والمطاعم والمشاوي لتلافي الإخلالات التي رصدتها فرق المراقبة.

وشملت الحملات معاينة 38 معصرة لتحويل الزيتون بالجهة ودعوة أصحابها إلى الالتزام بشروط السلامة الصحية لضمان جودة الزيوت، لافتا في هذا الصدد أنّ هذه المعاصر ستخضع لاحقا إلى متابعة من طرف مصالح الهيئة للتأكد من تنفيذ التوصيات الصادرة في الغرض.