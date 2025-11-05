عاجل/ رئيسة الحكومة تكشف موعد إنطلاق أشغال مستشفى الملك سلمان بالقيروان

عاجل/ إجراءات تأديبية ضد عدد من الأطباء..وهذا هو السبب..

2025/11/05 أهم الأخبار, تونس, سياسة

قالت رئيس الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، إن أشغال بناء المستشفى الجامعي الملك سلمان بن عبد العزيز بالقيروان ستنطلق خلال شهر نوفمبر الجاري.
وأضافت رئيسة الحكومة، على هامش الجلسة العامة المشتركة المخصصة للنظر في مشروعي قانون المالية ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، أن هذا المشروع سيشكل مع مدينة الأغالبة الطبية ركيزة متكاملة لتطوير الخدمات الصحية في الوسط الغربي و لتعزيز العدالة الجهوية في ّالحق في الصحة، إضافة إلى العمل على تحديث التجهيزات الطبية ودعم التكنولوجيا الصحية وخدمات الصحة المتخصصة بكافة المستشفيات.
و أكدت رئيسة الحكومة أن العمل متواصل لتتقدّم الأشغال بنسق حثيث خلال سنة 2026 بالنسبة لعدد من المؤسسات الاستشفائية الأخرى بكل من القيروان وسبيطلة والجم وغار الدماء وجلمة ومكثر و حفوز و الدهماني وتالة وغيرها من المدن.

