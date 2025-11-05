عاجل/ سواق التاكسي من هذه الولاية يحتجّون بالعاصمة..

ينفذ مجموعة من سواق التاكسي بولاية صفاقس، غدا الخميس، تحركا إحتجاجيا سلميا امام مقر وزارة النقل بالعاصمة للتعبير عن جملة من المطالب المهنية.

ويتمثل مطلب المحتجين أساساً في الدعوة إلى تفعيل البحث الأمني والاجتماعي أو اعتماد أي آلية قانونية من شأنها إضفاء المصداقية الفعلية للمهنة ضماناً للشفافية والإنصاف في دراسة الملفات المتعلقة بالرخص وفق ما نقلته اذاعة الديوان عن سائق تاكسي بصفاقس عبد الله اليوسفي.

وللإشارة فقد نفذ سواق سيارات التاكسي وقفات إحتجاجية وتحركات في وقت سابق معبرين عن إستيائهم الشديد من إستثنائهم من القائمة الأولية للرخص رغم مباشرتهم الفعلية للمهنة منذ سنوات معتبرين أن القائمة شابتها إخلالات وتضمنت أسماءً لا تنطبق عليها الشروط مطالبين بمراجعتها ودعا سائقو التاكسي بصفاقس إلى إنصافهم في القائمة الأولية لاسناد رخص التاكسي التي صدرت بالجهة منذ أشهر مؤكدين أن عددا من الأسماء الواردة بالقائمة الأولية لا تستحق الحصول على الرخصة .