انتخاب “تونيسار” عضوا باللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي..#خبر_عاجل



إنتخبت الجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي، المكلّفة بالإدارة العامة لشركة الخطوط التونسية حليمة إبراهيم خواجة، عضوا في اللجنة التنفيذية التي تعد أعلى سلطة قرار داخل الاتحاد فهي التي تُحدّد التوجّهات الاستراتيجية الكبرى لصناعة النقل الجوّي العربي.

ويأتي هذا الانتخاب، الذي تم امس الثلاثاء، خلال انعقاد أشغال الجمعية العامة السنوية الثامنة والخمسين للاتحاد بالعاصمة المغربية الرباط، ليُؤكّد مكانة الخطوط التونسية كأحد أبرز الفاعلين في قطاع النقل الجوي العربي ودورها الريادي على الساحتين الإقليمية والدولية بفضل ما راكمته من خبرة والتزام بمعايير الجودة والسلامة، حسب بلاغ أصدرته الخطوط التونسية، الاربعاء.

يُذكر أنّ الاتحاد العربي للنقل الجوّي الذي تأسّس سنة 1965 يضمّ 38 شركة طيران عربية ويهدف إلى خدمة المصالح المشتركة للناقلات الأعضاء من خلال دعم معايير السلامة والأمن وتطوير السياسات البيئية والجوّية وتنمية الموارد البشرية والدفاع عن مصالح الشركات الأعضاء لدى مختلف الهيئات والمنظمات الدولية.

كما تُعدّ اللجنة التنفيذية المكوّنة من تسعة مديرين تنفيذيين منتخبين من بين الشركات الأعضاء، أعلى سلطة قرار داخل الاتحاد، وهي الجهة التي تُحدّد التوجّهات الاستراتيجية الكبرى لصناعة النقل الجوّي العربي