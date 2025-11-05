نسبة التضخم ونسق الاسعار خلال شهر أكتوبر.. #خبر_عاجل

بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي نسبة 4,9% في شهر أكتوبر 2025 بعد ان كانت في حدود 5% خلال الشهر السابق، وفق بيانات المعهد الوطني للاحصاء نشرها اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025.

ويعود هذا بالأساس إلى تراجع نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية (5,6% خلال شهر أكتوبر 2025 مقابل 5,7% خلال شهر سبتمبر 2025) وأسعار مجموعة خدمات المطاعم والمقاهي والنزل (7,5% خلال شهر أكتوبر 2025 مقابل 10,1% خلال شهر سبتمبر 2025).

المواد الغذائية

باحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 5,6%. ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار الخضر الطازجة بنسبة 21,4% وأسعار لحم الضأن بنسبة 18,8% وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 9,9% وأسعار لحم البقر 9,8% وأسعار الغلال الطازجة 9,2%. في المقابل تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 2,22%.

المواد المصنعة والخدمات

شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر أكتوبر 2025 ارتفاعا بنسبة 5% باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الملابس والاحذية بنسبة 9,2% وأسعار مواد التنظيف بنسبة 5%.

وشهدت أسعار الخدمات في ذات السياق ارتفاعا بنسبة 4,2% ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 7,5%.

التضخم الضمني وتضخم المواد المؤطرة

سجل التضخم الضمني لشهر أكتوبر 2025 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية تراجعا إلى مستوى 5,1% بعد أن كان 5,2% في الشهر الفارط. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 6% مقابل 1,1% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 6,4% مقابل 0,2% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة .

ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك خلال شهر أكتوبر 2025 بنسبة 0,7% مقارنة بالشهر السابق

شهد مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر أكتوبر 2025 ارتفاعا بنسبة 0,7% مقارنة بشهر سبتمبر 2025 . ويعود هذا الارتفاع بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار الملابس والاحذية بنسبة 6,4% وأسعار الاثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية بنسبة 0,4% وأسعار المواد الغذائية بنسبة 0,1%.

المواد الغذائية

ارتفع مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 0,1% خلال هذا الشهر نتيجة ارتفاع أسعار الخضر الطازجة بنسبة 1,3% وأسعار الزيوت 0,7% وأسعار لحم البقر بنسبة 0,3%. في المقابل، تراجعت أسعار لحم الضأن بنسبة 1,3% وأسعار الدواجن بنسبة 0,4%.

أسعار الملابس والاحذية

ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 6,4% خلال هذا الشهر تزامنا مع انتهاء موسم التخفيضات الصيفية حيث ارتفعت أسعار الملابس بنسبة 6,3% وأسعار الأحذية بنسبة 7,4% وأسعار الاقمشة بنسبة 1,6% وأسعار مكملات اللباس المختلفة بنسبة 2,1%

المساهمات في التضخم حسب القطاعات

ساهمت مجموعة “المواد المعملية” ومجموعة “الخدمات ” بأعلى نسب في التضخم الإجمالي قدرت على التوالي بنسبة 1,9% و1,4% المساهمات في التضخم حسب نظام التسعيرة​​​​​​​

وساهمت مجموعة ” المواد غير الغذائية الحرة ” ومجموعة “المواد الغذائية الحرة” بأعلى نسبة في التضخم قدرت على التوالي بنسبة 3,1% و1,6%