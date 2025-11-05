اخلالات جسيمة في ميناء الصيد البحري بسوسة..#خبر_عاجل

على إثر زيارة غير معلنة لوالي سوسة سفيان التنفوري إلى ميناء الصيد البحري بالجهة تم رصد إخلالات جسيمة في النظافة تم على اثرها دعوة ممثلي وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري ووزارة الفلاحة ومصالح بلدية سوسة والحرس البحري إلى اجتماع عاجل بمقر بلدية سوسة من أجل رفع الاخلالات المرصودة

والمتمثلة في انسداد بالوعات التطهير و نظافة الحاويات ومنع تسربات المياه الملوثة الى حوض الميناء وتهيئة السوق المركزية للاسماك التي تحتوي على انشقاقات وتسربات مائية في الاسطح، كما تمت الدعوة الى إزالة مصادر المياه الملوثة والروائح الكريهة المنبعثة من ثلاجات الاسماك والتي أثرت على مسافري محطة مترو الساحل المجاورة للميناء وفق ما نقله مراسل ديوان أف أم.

ووفق المصدر ذاته فقد تمت دعوة بلدية المكان لازالة الاعشاب وفواضل الشباك وورشات اصلاح القوارب التي تراكمت في فضاءات داخل محيط الميناء.