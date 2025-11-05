عاجل/ فلاحو هذه الجهة يستغيثون: الجفاف يهدد محاصيلنا..

طالب فلاحو المنطقة السقوية بالأخماس التابعة لسليانة الجنوبية بضرورة التدخل العاجل لصيانة المضخات المائية التي تشهد منذ فترة أعطالا متكررة، مما تسبب في تعطل عملية الري وتهديد المحاصيل الفلاحية بالجفاف خاصة منها مادتي البطاطا و البازيلاء.

وحسبما نقلته موزاييك، عن عدد من الفلاحين، فان الوضع أصبح حرجا ويهدد قوت عائلاتهم، داعين المصالح الجهوية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية إلى الإسراع بإصلاح المعدات وضمان تزويدهم بالمياه في الوقت المناسب قبل تلف المحاصيل .

من جانب اخر، أكد فلاحو المنطقة السقوية استمرار تعطل المضخات مما أثر سلبا على الإنتاج الفلاحي وعلى مردودية الأراضي بالمنطقة السقوية الاخماس بعد ان كانت من اخصب الاراضي والأكثر إنتاجا، مطالبين بإيجاد حلول جذرية ومتابعة دورية لتفادي تكرار هذه المشاكل مستقبلا.

ومن جهته، أفاد مصدر مسؤول عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة في تصريحه لموزاييك انه سيتم فتح مياه الري لري زراعات البطاطا والحبوب بالمنطقة السقوية في أقرب الآجال ووفق برنامج الكميات المتفق عليا مسبقا للحفاظ على الثروة المائية بسد الأخماس.