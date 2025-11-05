فضيحة جديدة لمتحف “اللوفر”: كلمة السر أبسط مما تتخيّل!!

قد يفترض كثيرون أن متحفا يحتضن بعض أثمن القطع الفنية في العالم سيكون حريصا على أدق التفاصيل الأمنية، لكن تقريرا جديدا لما بعد عملية السطو كشف أن الأمن السيبراني في متحف اللوفر كان أضعف من حسابات البريد الإلكتروني في معظم الشركات.

فبحسب مستندات سرية اطّلعت عليها صحيفة “ليبراسيون”، كانت كلمة المرور لنظام كاميرات المراقبة في اللوفر هي ببساطة: “LOUVRE”.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ إذ تبيّن أن كلمة مرور نظام آخر كانت “THALES”، الاسم نفسه لشركة التكنولوجيا التي طوّرت البرنامج.

ولم يتضح بعد ما إذا ساهمت هذه الثغرات الفاضحة في تسهيل عملية السطو التي جرت في 18 أكتوبر، وأسفرت عن سرقة مجوهرات ملكية بقيمة 102 مليون دولار في وضح النهار.

لكن هذه التفاصيل جعلت المتحف مادة للسخرية في أوساط الأمن السيبراني، حيث كتب أحدهم: “إذا شعرت يوما أنك لست جيدا في عملك، تذكّر أن كلمة مرور كاميرات اللوفر كانت louvre”.

سكاي نيوز