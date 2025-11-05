شبكة دولية لترويج الكوكايين وتهريبه إلى تونس..هذا ما تقرر في حق المتهمين..#خبر_عاجل

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بطاقات ايداع بالسجن في حق خمسة أشخاص من بينهم فتاة من أجل تكوين وفاق بغاية ترويج المخدرات وتبييض الأموال اثر انخراطهم في شبكة دولية لترويج الكوكايين وتهريبه من بلد اوروبي الى تونس.

وكان أعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني تمكنوا من تفكيك شبكة دولية خطيرة لترويج المخدرات وذلك اثر حجز كيلوغرامين من الكوكايين تم تهريبه من بلد اوروبي الى تونس.

وبتعميق التحريات تبين أن عناصر الشبكة ينشطون بين حي هلال والمروجات وحمام الأنف وبرج الوزير بالزهراء، ليتم ايقاف خمسة من عناصر الشبكة من بينهم فتاة وسائق سيارة أجرة وادراج اخرين في التفتيش.

وباحالة الموقوفين اليوم الأربعاء على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس قرر اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حقهم من أجل الانخراط في شبكة دولية لترويج المخدرات وتبييض الأموال وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.