التوقعات الجوية لهذا اليوم..

يكون طقس اليوم الخميس مغيّماً جزئيا بأغلب المناطق فتدريجيا كثيف السحب آخر النهار بأقصى الشمال الغربي مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية ثم تشمل أثناء الليل بقية جهات الشمال ومحليا الوسط وتكون أحيانا غزيرة، وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.

وتهب الريح من القطاع الجنوبي ثم تتجه تدريجيا إلى القطاع الشمالي بالشمال والوسط قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. والبحر مضطرب بالشمال وقليل الإضطراب فتدريجيا مضطرب ببقية السواحل. وتتراوح الحرارة القصوى عامة بين 24 و 28 درجة وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات.