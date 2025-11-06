تركيا وحماس تناقشان المراحل التالية من خطة غزة..#خبر_عاجل

عاجل/ تعليق نشاط المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تونس

عاجل/ بعد المخلوفي: الإفراج عن رجل أعمال ثان بكفالة مالية

عاجل/ وضعية الموقوفين في قضية التآمر: هكذا ردّت هيئة الدفاع على هيئة السجون

التوقعات الجوية لهذا اليوم..

2025/11/06 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

يكون طقس اليوم الخميس مغيّماً جزئيا بأغلب المناطق فتدريجيا كثيف السحب آخر النهار بأقصى الشمال الغربي مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية ثم تشمل أثناء الليل بقية جهات الشمال ومحليا الوسط وتكون أحيانا غزيرة، وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.

وتهب الريح من القطاع الجنوبي ثم تتجه تدريجيا إلى القطاع الشمالي بالشمال والوسط قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. والبحر مضطرب بالشمال وقليل الإضطراب فتدريجيا مضطرب ببقية السواحل. وتتراوح الحرارة القصوى عامة بين 24 و 28 درجة وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn