عاجل/ بعد المخلوفي: الإفراج عن رجل أعمال ثان بكفالة مالية

عاجل/ وضعية الموقوفين في قضية التآمر: هكذا ردّت هيئة الدفاع على هيئة السجون

إجراءات جديدة لتعزيز السيادة الطاقية واستعادة نسق الإنتاج..#خبر_عاجل

عاجل/ الدستوري الحر: جلسات مناقشة قانون المالية مخالفة للدستور

عاجل/ نشرة استثنائية: أمطار رعدية ستشمل هذه المناطق بداية من عشية اليوم..

2025/11/06 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

يكون الوضع الجوي آخر نهار هذا اليوم الخميس 06 نوفمبر 2025 ملائماً لنزول أمطار موقوتة رعدية بمناطق أقصى الشمال الغربي ثم تشمل تدريجياً بقية مناطق الشمال و محلياً الوسط أثناء الليل وخلال يوم الجمعة 07 نوفمبر 2025 وتكون أحياناً غزيرة خاصة بمناطق أقصى الشمال حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمتراً مع تساقط البرد بأماكن محدودة و هبوب رياح قوية تتجاوز 70 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية.

ومن المنتظر أن تنخفض الحرارة يوم الغد الجمعة بمناطق الشمال والوسط حيث تتراوح أقصاها بين 18 و 23 درجة و في حدود 15 درجة بالمرتفعات الغربية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn