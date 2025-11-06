عاجل/ نشرة استثنائية: أمطار رعدية ستشمل هذه المناطق بداية من عشية اليوم..

يكون الوضع الجوي آخر نهار هذا اليوم الخميس 06 نوفمبر 2025 ملائماً لنزول أمطار موقوتة رعدية بمناطق أقصى الشمال الغربي ثم تشمل تدريجياً بقية مناطق الشمال و محلياً الوسط أثناء الليل وخلال يوم الجمعة 07 نوفمبر 2025 وتكون أحياناً غزيرة خاصة بمناطق أقصى الشمال حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمتراً مع تساقط البرد بأماكن محدودة و هبوب رياح قوية تتجاوز 70 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية.

ومن المنتظر أن تنخفض الحرارة يوم الغد الجمعة بمناطق الشمال والوسط حيث تتراوح أقصاها بين 18 و 23 درجة و في حدود 15 درجة بالمرتفعات الغربية.