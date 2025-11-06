سوق من المنتج الى المستهلك بهذه المنطقة..

ينظم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وبالتعاون مع بلدية حلق الوادي، سوقا من المنتج إلى المستهلك.

وسيشهد السوق عرضا وبيعا مباشرًا لمنتجات فلاحية تونسية مُثبتة الأصل وذات جودة عالية، بما في ذلك المنتجات البيولوجية.

وتهدف هذه التظاهرة إلى تقصير مسالك التوزيع وتثمين المنتجات الفلاحية التونسية، كما تأتي في إطار دعم الفلاحين والمنتجين المحليين من خلال توفير فضاء مباشر لبيع منتوجاتهم الفلاحية إلى المستهلكين، مما يساهم في تحسين هامش الربح للمنتج وتخفيف الأسعار على المستهلك عبر تجاوز الوسطاء وسلاسل التوزيع التقليدية الطويلة.