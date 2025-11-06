كلغ اللحم البقري يصل الى 48 ديناراً..!

أكد أحمد العميري، رئيس الغرفة الوطنية للقصّابين، اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025، أن أسعار اللحوم الحمراء تشهد ارتفاعاً متواصلاً، حيث بلغ سعر الكيلوغرام من “اللحم البقري”،نحو 48 ديناراً في بعض المناطق، محذراً من أن الأسعار مرشحة للارتفاع أكثر خلال شهر رمضان المقبل.

وأوضح العميري، في تصريح لاذاعة اكسبراس اف ام , أن الزيادة في الأسعار تعود أساساً إلى نقص القطيع المحلي والمورّد، داعياً إلى تسريع نسق توريد اللحوم المبردة من الأبقار من البرازيل، على غرار ما تقوم به عدة دول أخرى، مشدداً على أن هذه اللحوم مصادق عليها من منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن هناك اتفاقية مبرمة بين تونس والبرازيل تتيح توريد لحوم الأبقار المبردة، مبيّناً أن العديد من النزل في تونس تعتمد على هذه اللحوم المستوردة لتغطية احتياجاتها.